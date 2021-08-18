Інтерпайп Сталь одна з головних екологічних інвестицій в промисловість України

Екологічність та новітні технології! ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – перший в незалежній Україні металургійний завод, побудований “з нуля”. 11 телеканал продовжує цикл спецрепортажів “Незалежні 30”. У цій серії нашим кореспондентам вдалось потрапити до найсучаснішого металургійного підприємства області, поспілкуватися із робітниками та інженерами, які стояли біля витоків виробництва.

ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – найбільший електросталеплавильний комплекс у Східній Європі. Тут випускають сталеву заготовку для виробництва труб і коліс, які експортуються у понад 80 країн – від США й до Індії. Завдяки цьому Україну знають по всьому світу. Потужність заводу – понад 1,3 мільйона тонн продукції на рік. І виробництво постійно розвивається!

Завод ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ спроектований і побудований «під ключ» провідним світовим виробником металургійного устаткування – компанією Danieli. Комплекс відкрили 9 років тому на заміну мартенівському цеху. Завдяки цьому викиди СО2 зменшились в 10 разів, а споживання природного газу скоротилося в 8 разів.

Усе – завдяки сучасній технології плавлення сталі. Замість газового полум’я сталь нагрівають електроенергією – усього за 53 хвилини – у 8 разів швидше, аніж раніше.

Та жодна автоматика не впоралася б без них! На ІНТЕРПАЙП СТАЛІ працюють близько півтисячі робочих. Під час запуску заводу конкурс був жорстким – 30 чоловік на місце. Отож тут лише кращі з кращих. Андрій вже 6 років працює розливальником сталі. Каже, робота не з легких.

Умови праці Андрій називає гідними, а роботу – захоплюючою.

А ще ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – чудове місце для професійного та кар’єрного росту. Головне – бажання розвиватися, ділиться власним прикладом Євген Завичевський.

Цьогоріч завод приєднався до комплексної міської програми екобезпеки на 2021-2025 роки. ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ випередила свій час і відповідає високим екологічним стандартам. Завод не скидає промислові стоки в Дніпро, а очищує і повторно використовує воду. Є й сучасна система газоочищення.

Саме тому ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ сміливо можна назвати головною екологічною інвестицією в промисловість України за 30 років.