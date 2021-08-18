Жахливий стан парку “Кирилівка”. Чи будуть його рятувати?

Бур’ян у людський зріст, металеві залишки атракціонів та жодного освітлення. Так вже понад двадцять років виглядає колишній парк Кірова. Нині – Парк Козацької Слави “Кирилівка” в АНД районі. Місцеві мріють про реконструкцію і неодноразово з таким проханням звертались до міськради. Чи подарують друге життя зеленій зоні?

Важко повірити, що ще в середині дев’яностих у цьому місці вирувало життя. Але вже більше двадцяти років парк Кірова, що в АНД районі стоїть занедбаний. На згадку про колись улюблену розважальну зону залишились лише старі колони.

З кінця сімдесятих у цьому районі мешкає Григорій Іванович. Чоловік згадує, як у парк приходив гуляти разом із дітьми. Каже: це місце не поступалось навіть тодішньому парку Чкалова.

Сюди на вихідні приїздили звідусіль, каже пан Григорій. Парком тоді опікувався вагоноремонтний завод. Однак, після розпаду СРСР фінансування припинилось і це стало початком кінця.

Зараз парк стоїть наче привид. Тут немає ані освітлення, ані доріг. Скрізь проріс бур’ян та очерет. А від атракціонів залишились лише металеві штирі в землі. Місцеві ходити повз парк бояться, бо неодноразово тут траплялись страшні ситуації.

Історики кажуть: парк за кілька років святкуватиме сотий ювілей. Нині, від нього залишилась – єдина у Дніпрі бетонна скульптура ведмедів.

Загалом про парк відомо дуже мало. Не збереглися навіть документи тодішньої міськради. Однак, найдостовірніший факт – це місце по-справжньому любили.

У міськраді давно говорили про реконструкцію цієї території. Першим кроком стало перейменування. Вже кілька років це – Парк Козацької Слави “Кирилівка”. Однак, на цьому і зупинилися. Наразі через пандемію проєкт заморозили. Однак благоустроєм зеленого осередку зайнялись місцеві депутати. На облаштування дитячого та спортивного майданчика виділили мільйон гривень.

Роботи триватимуть до середини вересня. Окрім дитячого майданчика там встановлять лавочки та покладуть асфальт. Міським коштом у парку облаштують освітлення.