У Нікополі триває будівництво нового басейну
В області розбудовують спортивну інфраструктуру. У Нікополі, наприклад, незабаром з’явиться комплекс з двома басейнами. До цього в місті не було подібних об’єктів. Роботи тривають швидкими темпами. Басейни обіцяють відкрити до кінця цього року.
У Нікополі на місці колишнього пустиря зводять сучасний спорткомплекс. Будівництво розпочали з нуля. Всередині облаштовують басейни для дорослих та дітей.
Проєкт реалізують за програмою “Велике будівництво”. Частину грошей виділили з обласного бюджету.
До цього мешканці Нікополя, аби займатись плаванням, змушені були їздити в інші міста.
Уже готовий цегляний каркас та покрівля над басейнами. На черзі – облаштування даху в адміністративній частині. Спорткомплекс зводять за сучасними технологіями енергозбереження.
Спорткомплекс будують з урахування інклюзивних потреб. Басейни оснастять підйомниками. Зроблять зручні трибуни. Об’єкт має відкритись наприкінці цього року.