У Нікополі триває будівництво нового басейну

В області розбудовують спортивну інфраструктуру. У Нікополі, наприклад, незабаром з’явиться комплекс з двома басейнами. До цього в місті не було подібних об’єктів. Роботи тривають швидкими темпами. Басейни обіцяють відкрити до кінця цього року.

У Нікополі на місці колишнього пустиря зводять сучасний спорткомплекс. Будівництво розпочали з нуля. Всередині облаштовують басейни для дорослих та дітей.

Проєкт реалізують за програмою “Велике будівництво”. Частину грошей виділили з обласного бюджету.

До цього мешканці Нікополя, аби займатись плаванням, змушені були їздити в інші міста.

Уже готовий цегляний каркас та покрівля над басейнами. На черзі – облаштування даху в адміністративній частині. Спорткомплекс зводять за сучасними технологіями енергозбереження.

Спорткомплекс будують з урахування інклюзивних потреб. Басейни оснастять підйомниками. Зроблять зручні трибуни. Об’єкт має відкритись наприкінці цього року.