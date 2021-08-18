У Нікополі триває будівництво нового басейну

18.08.2021
У Нікополі триває будівництво нового басейну

В області розбудовують спортивну інфраструктуру. У Нікополі, наприклад, незабаром з’явиться комплекс з двома басейнами. До цього в місті не було подібних об’єктів. Роботи тривають швидкими темпами. Басейни обіцяють відкрити до кінця цього року.

У Нікополі на місці колишнього пустиря зводять сучасний спорткомплекс. Будівництво розпочали з нуля. Всередині облаштовують басейни для дорослих та дітей.

Проєкт реалізують за програмою “Велике будівництво”. Частину грошей виділили з обласного бюджету.

До цього мешканці Нікополя, аби займатись плаванням, змушені були їздити в інші міста.

Уже готовий цегляний каркас та покрівля над басейнами. На черзі – облаштування даху в адміністративній частині. Спорткомплекс зводять за сучасними технологіями енергозбереження.

Спорткомплекс будують з урахування інклюзивних потреб. Басейни оснастять підйомниками. Зроблять зручні трибуни. Об’єкт має відкритись наприкінці цього року.

Tags: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

З флагштоку у Дніпрі зняли один з найбільших прапорів України

З флагштоку у Дніпрі зняли один з найбільших прапорів України

18.08.2021
Жахливий стан парку “Кирилівка”. Чи будуть його рятувати?

Жахливий стан парку “Кирилівка”. Чи будуть його рятувати?

18.08.2021
Інтерпайп Сталь одна з головних екологічних інвестицій в промисловість України

Інтерпайп Сталь одна з головних екологічних інвестицій в промисловість України

18.08.2021
Конфлікт мешканців і забудовника на проспекті Пушкіна

Конфлікт мешканців і забудовника на проспекті Пушкіна

18.08.2021
ДТП на Полтавському шосе. Причини та стан потерпілих

ДТП на Полтавському шосе. Причини та стан потерпілих

18.08.2021
У Кам’янському пройшов “Велодень”

У Кам’янському пройшов “Велодень”

17.08.2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com