Конфлікт мешканців і забудовника на проспекті Пушкіна

18.08.2021
Конфлікт мешканців і забудовника на проспекті Пушкіна

Конфлікт мешканців і забудовника. Жителі будинків номер один, три та п’ять на проспекті Пушкіна вийшли на мітинг та погрожують перекрити дорогу, якщо до них не дослухаються. Це вже не перше зіткнення дніпрян та тих, хто зводить цю елітну багатоповерхівку. Минулого разу під час сутички навіть вдійшло до поліції. Втім конфлікт не вщухає. Забудовник житлового комплексу “К 12” компанія “Дайтона-груп” перегородила двір, перекриває воду та за словами мешканців хоче позбавити їх зеленої зони й простору взагалі. У міськраді повідомили, ця прибудинкова територія не є власністю жителів, а знаходиться в оренді у ТОВ “Житлобудтрест”. Представники “Дайтона груп” на діалог з мешканцями не йдуть. Люди у відчаї і готові до крайніх заходів.

Tags: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

З флагштоку у Дніпрі зняли один з найбільших прапорів України

З флагштоку у Дніпрі зняли один з найбільших прапорів України

18.08.2021
Жахливий стан парку “Кирилівка”. Чи будуть його рятувати?

Жахливий стан парку “Кирилівка”. Чи будуть його рятувати?

18.08.2021
Інтерпайп Сталь одна з головних екологічних інвестицій в промисловість України

Інтерпайп Сталь одна з головних екологічних інвестицій в промисловість України

18.08.2021
У Нікополі триває будівництво нового басейну

У Нікополі триває будівництво нового басейну

18.08.2021
ДТП на Полтавському шосе. Причини та стан потерпілих

ДТП на Полтавському шосе. Причини та стан потерпілих

18.08.2021
У Кам’янському пройшов “Велодень”

У Кам’янському пройшов “Велодень”

17.08.2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com