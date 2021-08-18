Конфлікт мешканців і забудовника на проспекті Пушкіна

Конфлікт мешканців і забудовника. Жителі будинків номер один, три та п’ять на проспекті Пушкіна вийшли на мітинг та погрожують перекрити дорогу, якщо до них не дослухаються. Це вже не перше зіткнення дніпрян та тих, хто зводить цю елітну багатоповерхівку. Минулого разу під час сутички навіть вдійшло до поліції. Втім конфлікт не вщухає. Забудовник житлового комплексу “К 12” компанія “Дайтона-груп” перегородила двір, перекриває воду та за словами мешканців хоче позбавити їх зеленої зони й простору взагалі. У міськраді повідомили, ця прибудинкова територія не є власністю жителів, а знаходиться в оренді у ТОВ “Житлобудтрест”. Представники “Дайтона груп” на діалог з мешканцями не йдуть. Люди у відчаї і готові до крайніх заходів.

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