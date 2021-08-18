З флагштоку у Дніпрі зняли один з найбільших прапорів України

18.08.2021
З флагштоку у Дніпрі зняли один з найбільших прапорів України

У Дніпрі замінили один з найбільших прапорів України. Йдеться про стяг на флагштоку біля Історичного музею. Процедура є обов’язковою і проходить двічі на місяць. Адже прапор вигорає під сонцем та пошкоджується через негоду. На процедуру заміни йде близько години. Цього разу усе відбулось напередодні святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Зазвичай процедуру проводять зранку, коли на дорогах мало пішоходів та транспорту. Розмір прапора – 18 на 12 метрів, вага літнього стяга близько 25 кілограмів.

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