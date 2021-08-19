“Бюджет участі” для школярів реалізують у Кам’янському

Унікальний для Дніпропетровщини проєкт реалізують у Кам’янському. Бюджет участі, авторами якого виступають не дорослі, а школярі. Задіяні у ньому три навчальні заклади міста. Учні мають написати власні ініціативи і потім виставити їх на голосування у своїй школі. На кожен навчальний заклад передбачено 60 тисяч гривень.

“Бюджет участі. Діти” – це пілотний проєкт Камя’нської міськради. У ньому усе для дітей та заради дітей. У трьох школах, які обрали в якості експериментальних, учні писатимуть власні проєкти та голосуватимуть за них. У кожному з цих навчальних закладів проходитиме окремий конкурс. Перемогу здобудуть ті, хто візьме найбільшу підтримку серед місцевих школярів. Ідеї можуть бути найрізноманітніші – жодних обмежень немає.

Цей шкільний проєкт, кажуть у міськраді, абсолютно унікальний. Він дає можливість якомога раніше залучати дітей до життя міста. І вчить самостійно впливати на питання, які їх стосуються.

Партнером Кам`янської міської ради у впровадженні “Бюджет участі. ДІТИ” виступає Рада Європи. Це перше місто в Україні, яке підписало меморандум про співпрацю саме на місцевому рівні. Закордонні партнери допомагатимуть робити цей проєкт досконалішим. Ділитимуться власним досвідом на прикладі найкращих громадських ініціатив, які вже реалізовані, та підтримуватимуть учнів на всіх етапах.

На цей проєкт з міського бюджету виділять 180 тисяч гривень – по 60 тисяч на реалізацію ідей для кожної з трьох шкіл – учасниць. Вони мають бути втілені до кінця цього року. У разі успішності шкільного бюджету участі у 2022 році до нього залучать усі навчальні заклади Кам’янського.