Прощання з мером Кривого Рогу. Зібрались тисячі людей

Сталеве серце Дніпропетровщини – у скорботі. Сьогодні у Кривому Розі в останню путь провели міського голову Костянтина Павлова. Він обіймав посаду 8 місяців і за цей час встиг зробити для Кривого Рогу більше, ніж усі його попередники разом – кажуть мешканці міста. Попрощатися з мером прийшли десятки тисяч людей. Яким криворіжці запам’ятали Костянтина Павлова?

Звістка про смерть міського голови Кривого Рогу сколихнула життя міста 15 серпня. Костянтина Павлова знайшли мертвим з вогнепальним пораненням на веранді власного будинку. Поруч була його ж мисливська зброя – карабін.

Відповідальний, рішучий та життєрадісний. А ще дуже простий, попри високу посаду. Друзі та колеги згадують: навіть коли Костянтин Павлов був народним депутатом, він намагався приїжджати до Кривого Рогу якомога частіше, міг приймати місцевих жителів до пізньої ночі. Він всім серцем любив рідне місто і робив все, що міг, для комфорту людей.

Криворіжці, як один, твердять: за 8 місяців на посаді, Костянтин Павлов зробив більше, ніж усі його попередники. Люди не приховують емоцій.

Охочих попрощатися з померлим міським головою – черга на кілька кілометрів. Здається, тут зібралося все місто. Церемонія прощання тривала не одну годину.

Поховали Костянтина Павлова на Центральному кладовищі Кривого Рогу. Тим часом, поліція продовжує розслідування його смерті. Основні версії – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.