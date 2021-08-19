Макулатура в обмін на дерева. Ековолонтери та міськрада збирають папір

19.08.2021
Макулатура в обмін на дерева. Ековолонтери та міськрада збирають папір

Макулатура в обмін на дерева. Ековолонтери разом з департаментами міськради ініціювали акцію зі збору вторинної сировини. Папір, що залишається від роботи, здаватимуть, а на отримані гроші придбають молоді деревця, які висадять по місту.

Департамент, який очолює пан Артем, також долучився до екологічної акції. Вирішили навіть провести між собою змагання. Хто з департаментів та комунальних підприємств міськради більше збере макулатури. А її чимало, навіть після впровадження електронної системи документообігу.

Насправді екоконкурс “Обміняй папір на дерево” розпочався ще наприкінці липня. Сьогодні ж вирішили це зробити публічно. Таким чином закликають населення вести екологічний спосіб життя та впроваджувати культуру повторного використання відходів.

А користь для міста буде у вигляді молодих дерев, які потім висадять по всьому місту. Екоактивісти підрахували, один саджанець – це приблизно 17 кілограмів паперу.

Конкурс триватиме до 20 вересня. До нього можуть долучитись усі охочі. Пункти прийому вторинної сировини є в кожному районі Дніпра.

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