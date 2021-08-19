Поганий сервіс чи шахрайство? Техніку та гроші взяли, і ремонтник зник

Поганий сервіс чи шахрайство? У Кам’янському розгорівся конфлікт між клієнткою та адміністрацією фірми з ремонту комп’ютерів. Ті майже місяць не повертають техніку, а майстер, що її ремонтував – безслідно зник. Власниця впевнена: системний блок вже розібрали по частинах.

Ніна Іванівна заледве стримує сльози. Розповідає, телефон майстра з ремонту комп’ютерів знайшла в оголошенні на під’їзді. Чоловік здався жінці порядним.

Майстер швидко виявив причину поломки й забрав комп’ютер на ремонт, а вже за 2 дні повернув – справним. Втім щастя тривало недовго.

Відтоді майстер не виходить на зв’язок. Жінці самостійно довелося здати комп’ютер до фірми, де той начебто працює. Після цього почалися проблеми: техніку не віддають вже місяць, мовляв із Кам’янського на ремонт її відвезли, увага, до Дніпра!

Пані Ніна впевнена: потрапила в схему шахраїв.

Чому жінка понад майже місяць не може повернути своє майно – разом йдемо з’ясовувати на фірму з ремонту.

Але там приголомшують: ні за що не відповідають.

Телефоном нам вдається поспілкуватися з начебто управляючим компанії. Він заявляє: у необхідності додаткового ремонту винна сама клієнтка.

Запевняють: наразі комп’ютер дійсно знаходиться у Дніпрі, його відремонтовано. Техніку повернуть – максимум за два дні.

Та Ніна Іванівна вже не вірить словам. Написала заяву до поліції. Там лише розводять руками.

На наше прохання договір із фірмою переглянула адвокатка. Каже: з точки зору права його складено невірно: ані реквізитів, ані опису майна, ані термінів виконання робіт. Ніні Іванівні радить письмово звернутися до ремонтників.

Аби не потрапити у подібну ситуацію адвокатка радить ретельно перевіряти документи на приймання майна.

А ще – перелік послуг, ціну та строки робіт.