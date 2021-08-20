Акцію “Донор очима дітей” провели у Дніпрі

Малювали на асфальті, розважались з аніматорами і танцювали. У Дніпрі для малечі провели стріт-арт фестиваль “Донор очима дітей”. Все – аби популяризувати донорський рух серед підростаючого покоління.

У компанії мами та молодшої сестрички десятирічна Яніна малює на асфальті сонце. На дитячий стріт-арт фестиваль “Донор очима дітей” дівчинка завітала невипадково. Яніна у майбутньому мріє стати донором, аби допомогти одужати своєму другу.

Наміри доньки підтримує мама. Анна і сама мріє здавати кров, однак з низки причин поки не може. Та запевняє: колись таки її венозна точно комусь допоможе. Каже: бути донором – почесна місія.

А от Наталія здає кров щомісяця вже протягом півроку. Жінка завжди мріяла допомагати людям.

Пропаганда донорства та формування позитивного іміджу людини, що здає кров, у підростаючого покоління – головна мета стріт-арт фестивалю. Його організували у рамках всеукраїнського марафону “Донорство – це незалежність”. Партнерами акції стали Стріт Воркаут Україна, федерація Айкікай Айкідо, благодійний фонд “Помагаєм” та команда “Амбасадори відродження донорства”. Наразі Biopharma Plasma Дніпро має близько семи тисяч активних донорів. З плазми їхньої крові виробляють життєво необхідні ліки для травмованих, важкохворих та людей з ковідною пневмонією.

Лише за минулий рік завдяки лікам з донорської плазми врятовано понад 30 тисяч життів. Процедура донації – абсолютно безпечна. Крім того, донор проходить обстеження терапевта, він безкоштовно отримує аналізи крові за двадцятьма двома показниками, а ще на ВІЛ та гепатити В і С. Поповнити почесні лави – досить просто. Необхідно бути повнолітнім та мати масу тіла більше п’ятдесяти кілограмів.