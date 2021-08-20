У Кам’янському ремонтують найдовший міст через Дніпро

У Кам’янському – в розпалі ремонт переправ. Наразі роботи тривають на вулицях Івана Франка і Молдавській. Та головне – реконструюють найдовший в Європі мостовий перехід через Дніпро. Щороку на його утримання з міського бюджету витрачають десятки мільйонів гривень. Отож мерія ініціювала передачу об’єкту на баланс держави, повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Цей мостовий перехід в Кам’янському – найдовший в Європі. Його протяжність – близько 10 кілометрів. Мер Андрій Білоусов зазначає: більше 20 років тому споруду передали на баланс міськради у недобудованому стані. Відтак ремонт та утримання мосту – лягли на плечі місцевого бюджету.

Отож Кам’янська міськрада звернулася до Укравтодору з проханням взяти на баланс цей об’єкт й ухвалила відповідне рішення.

Наразі ж на мосту триває заміна деформаційного шва. Підрядники частково перекрили рух, демонтують старі елементи конструкції.

Впоратися планують за місяць. Також реконструкція мосту триває й на вулиці Івана Франка. У планах – відремонтувати усі опори. Підрядники знімуть старий шар бетону та покриють залізні елементи антикорозійною сумішшю. Відновлять й дорожнє покриття.

Ремонтують шляхопровід і на Молдавській. Через плин часу і постійний транзит фур він втратив колишню міць.

А ще в планах усунути тріщини, пофарбувати балки та перила