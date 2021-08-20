З річкою Гнилокіш нова проблема. Тепер від неї доноситься страшенний сморід

На межі екологічної катастрофи! Таке пророкують АНД району Дніпра його ж жителі. Всьому виною сумнозвісна річка Гнилокіш. І цього разу проблема не лише в тому, що вона виходить з берегів, а ще й в забрудненні! У водойму почали масово скидати каналізаційні відходи. Сморід по мікрорайону нестерпний, а живність в річці вимирає.

З жахом дивиться на річку Валентина Іванівна. Її двір виходить на Гнилокіш. За спостереженнями жінки викиди в водойму збільшується чи не щогодини.

Також жінка твердить, вже тривалий час тут неможливо дихати. З річки доносяться нестерпні запахи каналізаційних відходів. Чутно сморід навіть у хаті.

Зі скидами каналізації до річки люди стикаються вже кілька років. Однак останнім часом ситуація стала критичною. Дійшло до того, що мами не можуть вийти на прогулянку зі своїми дітьми.

Хто та яким чином зливає викиди до річки, люди простежити не можуть. Лише здогадуються.

Також місцеві прослідкували, звідки ідуть каналізаційні стоки.

Тутешні жителі неодноразово телефонували до міської ради з цією проблемою, втім відповідей ніяких не надходило.

В міськраді Дніпра підтверджують, що річка засмічена та навіть знають хто до цього причетний — самі ж люди. Ще 17-го серпня представники департаменту екології провели інспекцію і виявили купу побутового сміття в каналі.

Тільки за минулий рік профільним департаментом міськради було ліквідовано вісім стихійний сміттєзвалищ, а це близько 600 тонн сміття.

У мерії також планують провести рейд в ході якого виявлятимуть незаконне під’єднання каналізаційних мереж до річки. А тим часом в КП “Гідроспоруди” запланували капітальне прочищення каналу Гнилокіш. Це допоможе знизити забруднення та рівень води. І як наслідок – усунути підтоплення АНД району під час зливи.

Зайнятися очищенням водойми обіцяють наприкінці серпня або ж на початку вересня.