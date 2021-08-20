Будинок на проспекті Слобожанському під час зливи затопило з першого по дев’ятий поверх

Як ніхто відчули на собі наслідки негоди мешканці будинку 113 по проспекту Слобожанський. Оселі не просто підтопило, потоки води текли з 9 по перший поверх. Найбільше постраждали власники верхні квартири. Вони буквально перетворились на Ніагарський водоспад.

Це відео власник квартири Сергій зняв вчора під час вечірньої зливи. Він мешкає на 9 поверсі, тож її наслідки відчув на собі найбільше. Потоки води текли звідусіль. Навіть зі світильників. На підлозі були суцільні калюжі. Аби хоч якось врятувати ситуацію, воду збирати чи не в усі ємності,що є в домі.

Родина і досі оговтується після вчорашньої зливи – у квартирі ані електрики, ані інтернету. Ще навіть не всю воду від вчорашньої зливи вдалося вичерпати.

Зіпсована підлога, меблі, шпалери, що відстають від стіни, промоклі речі.

У скільки стануть наслідки вчорашньої зливи, каже Сергій, годі й уявити.

Причина того, що будинок затопило з 9 по перший поверх – ось у цій зливовій каналізації. Тут зірвало з’єднання пластикової труби на технічному поверсі. Люди кажуть, вона не була закріплена. Тож уся вода з даху пішла у квартири. Така аварійна ситуація тут вже не вперше. Та цього разу наслідки дуже масштабні. В компанії, яка обслуговує будинок, кажуть – це позаштатна ситуація.

Головний інженер звітує, вже усе виправили.

Юристи стверджують, якщо у вас трапилася така ж ситуація, як і у наших героїв і ви хочете відшкодувати збитки, маєте обов’язково усі наслідки зафіксувати на фото та відео і проговорювати усе, що знімаєте. Далі – скласти акт, який підпишуть троє сусідів. Можна в довільній формі. Не обійтися і без представника компанії – управителя аби там теж зафіксували наслідки підтоплення. І на останок викликайте експерта, який оцінить завдані збитки.

Далі йдіть до суду. Втім у історії пана Сергія та його затопленої квартири компанія – управитель пообіцяла вирішити питання із компенсацією та більше не допустити у будинку подібної аварійної ситуації.