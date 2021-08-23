У Кривому Розі підняли державний прапор на флагшток висотою 72 метри

23.08.2021 18:31
У Кривому Розі підняли державний прапор на флагшток висотою 72 метри

Висотою 72 метри. У Кривому Розі на флагшток-велетень підняли державний прапор. Це другий за величчю і висотою стяг в області після Дніпра. На урочисту подію зібралось чи не пів міста. Головними учасниками стали ветерани АТО.

У криворізькому парку Героїв відкрили флагшток-велетень – заввишки 72 метри. Сьогодні прапори піднімали по всій Україні. Головний – у столиці. А у Кривому Розі такий величезний синьо-жовтий стяг – підняли вперше.

Навколо створили затишний сквер. Церемонія підняття державного прапора на флагшток об’єднала всіх мешканців Кривого Рогу.

Декілька років тому такий патріотичний проєкт втілили у Дніпрі. Установили на той час найвищий у країні флагшток із найбільшим Державним Прапором. Тепер знакове місце з’явилося і в Кривому Розі. Державний Прапор розміром 12 на 18 метрів. Його добре видно з різних точок міста.

Головна прикраса скверу, де встановили флагшток – яскраві панно, вмонтовані у сталеві стели. На них Петриківський розпис, Половецька Баба, Тарас Шевченко, Козак Мамай. Є образи, близькі криворіжцям, наприклад, Ріг достатку – виконаний у “металургійних” кольорах.

Стели з панно, що у сквері, оснастили QR-кодами. За допомогою смартфона можна дізнатися більше про кожне зображення. Інформація – українською та англійською мовами. Флагшток у Кривому Розі звели за програмою Президента України «Велике будівництво».

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