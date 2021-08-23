42 залізні прапори прикрашають одну з багатоповерхівок Дніпра

23.08.2021 18:36
42 залізні прапори прикрашають одну з багатоповерхівок Дніпра

А ось багатоповерхівку, що на проспекті Героїв 23 у Дніпрі, прикрашає аж 42 залізних прапори. І хоч вони не майорять, все одно притягують до себе погляд усіх, хто проходить повз будинок. На даху патріотичної багатоповерхівки побували і наші журналісти.

Ідея перетворити залізні вікна на даху будинку на прапори належала двом місцевим мешканцям – Олександру та Ларисі. А надихнули їх на це герої війни на Сході, що живуть поруч.

На те, аби будинок засяяв патріотичними барвами пішло кілька тижнів щоденної копіткої праці. І хоч погодні умови інколи заважали творити, Олександр та Лариса кажуть – їм зрештою усе вдалося. Тож тепер 42 залізні прапори прикрашають дах їхнього будинку.

Їхній будинок, кажуть ініціатори ідеї, тепер вирізняється серед похмурих багатоповерхівок по сусідству. Тож тамтешні мешканці вже задумуються, аби і собі прикрасити дахи символами боротьби, перемоги і любові до своєї країни.

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