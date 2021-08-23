Прапор України пожежними машинами підняли на висоту 50 метрів

23.08.2021 18:23
Прапор України пожежними машинами підняли на висоту 50 метрів

Синьо-жовтий стяг на висоті пташиного польоту. Сьогодні на площі Героїв майдану співробітники державної служби України з надзвичайних ситуацій влаштували флешмоб на честь Дня прапора. За допомогою пожежних машини з автодрабинами, один з головних символів країни підняли на висоту п’ятдесяти метрів.

Унікальні пожежні машини служби цивільного порятунку вперше на головній площі Дніпра.

Ідея флешмобу з підйому державного прапору України за допомогою цієї техніки, належить керівництву ДСНС в Дніпропетровській області. Виконавці – співробітники служби.

Розмір прапору вісімнадцять на дванадцять метрів. Він зроблений з легкої матерії й втримати його, здається також легко. Але це лише на перший погляд.

Довго вирішували, кого поставити в середину, кого по краях. Швидкість крокування й розгортання полотна відрепетирували кілька разів. І врешті, досягли ідеального виконання.

Вийшло дуже красиво. І за всіма правилами флешмобу – коротко. Підйом тривав дві з половиною хвилини. А все дійство на честь свята державного прапору України десять. Звісно усе коротше за підготовку.

У флешмобі взяв участь і міський голова Дніпра Борис Філатов.

Подію, відзняли й відправили до комісії книги рекордів України

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