У Дніпрі пройшла патріотична хода до Дня Незалежності

24.08.2021 18:26
У Дніпрі пройшла патріотична хода до Дня Незалежності

Патріотична хода у центрі міста! У Дніпрі до Дня Незалежності відбувся традиційний марш. Долучилися до нього волонтери, військові, ветерани, громадські активісти й просто небайдужі. Ініціатива спрямована на об’єднання українців. З державними прапорами, бадьорими гаслами та виконанням гімну люди прямували зі скверу Героїв до історичного музею.

З дев’ятої ранку до облдержадміністрації почали сходитися люди. Вбрані у вишиванки, з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Дніпряни згуртувалися заради святкової ходи на честь Дня Незалежності України.

Цей марш традиційно проходить у Дніпрі вже шостий рік поспіль. Мета — об’єднати українців, привітати країну з днем народження та віддати шану бійцям. Тут чимало причетних до свободи нашої держави.

Прослухавши трансляцію з Києва та промову Президента, учасники маршу почали готуватись до старту акції. Рух символічно починається зі скверу Героїв. Військові шанують пам’ять своїх побратимів та згадують полеглих друзів.

Прапор розгорнули й перша колона готова рушати.

Від скверу Героїв учасники ходи пішли проспектом Яворницького. Впродовж шляху людям сигналили автівки, а активісти вигукували гасла.

Учасники ходи дійшли до верху проспекту Яворницького. Кінцевою точкою стала локація біля Дніпровського флагштоку. Тут вже традиційно заспівали державний гімн.

Потім учасники ходи відправились до музею АТО, де військових відзначили нагородами.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Заходи до Дня Незалежності у Кам’янському

Заходи до Дня Незалежності у Кам’янському

24.08.2021 19:16
Як змінилось обличчя Дніпра за роки незалежності

Як змінилось обличчя Дніпра за роки незалежності

24.08.2021 19:06
Українські смаколики, мистецькі вироби ручної роботи — ярмарок до Дня Незалежності

Українські смаколики, мистецькі вироби ручної роботи — ярмарок до Дня Незалежності

24.08.2021 18:48
У Токіо стартували 16 Паралімпійські ігри, саме у День Незалежності України

У Токіо стартували 16 Паралімпійські ігри, саме у День Незалежності України

24.08.2021 18:40
“Вільне небо” повернулось. У Майському відбулось авіашоу

“Вільне небо” повернулось. У Майському відбулось авіашоу

23.08.2021 18:53
Національний рекорд з найбільшої кількості моделей ракет піднятих у небо встановили у Дніпрі

Національний рекорд з найбільшої кількості моделей ракет піднятих у небо встановили у Дніпрі

23.08.2021 18:44
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com