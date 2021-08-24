У Дніпрі пройшла патріотична хода до Дня Незалежності

Патріотична хода у центрі міста! У Дніпрі до Дня Незалежності відбувся традиційний марш. Долучилися до нього волонтери, військові, ветерани, громадські активісти й просто небайдужі. Ініціатива спрямована на об’єднання українців. З державними прапорами, бадьорими гаслами та виконанням гімну люди прямували зі скверу Героїв до історичного музею.

З дев’ятої ранку до облдержадміністрації почали сходитися люди. Вбрані у вишиванки, з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Дніпряни згуртувалися заради святкової ходи на честь Дня Незалежності України.

Цей марш традиційно проходить у Дніпрі вже шостий рік поспіль. Мета — об’єднати українців, привітати країну з днем народження та віддати шану бійцям. Тут чимало причетних до свободи нашої держави.

Прослухавши трансляцію з Києва та промову Президента, учасники маршу почали готуватись до старту акції. Рух символічно починається зі скверу Героїв. Військові шанують пам’ять своїх побратимів та згадують полеглих друзів.

Прапор розгорнули й перша колона готова рушати.

Від скверу Героїв учасники ходи пішли проспектом Яворницького. Впродовж шляху людям сигналили автівки, а активісти вигукували гасла.

Учасники ходи дійшли до верху проспекту Яворницького. Кінцевою точкою стала локація біля Дніпровського флагштоку. Тут вже традиційно заспівали державний гімн.

Потім учасники ходи відправились до музею АТО, де військових відзначили нагородами.