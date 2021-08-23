“Вільне небо” повернулось. У Майському відбулось авіашоу

Танцювали під час вільного падіння та виконували фігури вищого пілотажу розфарбовуючи небо у синьо-жовті кольори. На Дніпропетровщині пройшов вже традиційний фест “Вільне небо “. Десятки тисяч мешканців області зібралися на аеродромі у селищі Майському. На людей чекало грандіозне авіашоу від пілотів – асів та перфоменс від майстрів парашутного спорту, що завітали на шоу з усієї країни. Усе – присвятили тридцятиріччю незалежності України. Святу не завадила навіть погода. Адже із самого ранку регіон накрила злива.

З танцями, піснями та флеш-мобами. Саме так розпочалося свято вільного неба у Майському. Попри зливу – до аеродрому з самого ранку почали з’їжджатися мешканці з усієї області. Адже щороку цей фестиваль готує щось особливе. Цього разу – герої свята ось ці шістнадцять парашутистів. Вони протягом 4 днів до ідеалу відпрацьовували свій повітряний виступ.

Команда – дуже різновікова. Наймолодшому парашутисту – Денису – всього 15. І в хлопця вже понад 300 стрибків . Перед виступом юнак трохи хвилюється . Однак впевнений – все вийде.

І шоу – вдалося. Спочатку літак підняв спортсменів на висоту понад чотири кілометри. І через хвилину вільного падіння – глядачі побачили перші відкриті парашути . Й ще один сюрприз- в небі замайорів величезний синьо-жовтий стяг.

Керувати парашутом зі стягом розміром 9 на 12 – метрів справа не з легких . Саме тому це довірили дуже досвідченій людині. Олександр на емоціях – але про цей стрибок розповідає з гумором.

А одразу за парашутистами – почали своє шоу авіаційні аси. Після кожного виконаного елементу – літаки розфарбовували небо у національні кольори.

Задоволені таким небесним перформенсом залишилися і постійні гості фестивалю, які щороку приїжджають на свято у Майське. Мовляв – кожного разу організатори знаходять, чим здивувати публіку.

Організатори певнять – головна ціль свята – об’єднати українців. Найскладнішим, кажуть, було відточити до ідеалу роботу усіх задіяних колективів – а це понад 150 осіб. Все аби усі виступи виглядали як одне велике шоу. В обладміністрції вкотре наголосили – подібні фести – надважливий механізм у процесі формування патріотичного настрою населення.

Цьогорічне “Вільне небо” – вже четверте за рахунком. У 2020 зібратися у Майському не дав ковід. І неозброєним оком помітно, що люди сумували за святом. Фестиваль триватиме до пізнього вечора. У програмі – безліч танцювальних флешмобів та святковий концерт . За попередніми оцінками самих організаторів – на подію зібралося близько сорока тисяч відвідувачів.