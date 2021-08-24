У Токіо стартували 16 Паралімпійські ігри, саме у День Незалежності України

24.08.2021 18:40
У Токіо стартували 16 Паралімпійські ігри, саме у День Незалежності України

І саме сьогодні наче знак долі – у День Незалежності України – в Токіо стартували 16-ті Паралімпійські ігри. Цьогоріч нашу збірну представлятимуть 138 спортсменів, 20 з них – із Дніпра. Нагадаємо, Україна – один з лідерів світового паралімпійського руху. Загалом за роки Незалежності ми завоювали на іграх 486 медалей, з них 152 золоті. Цьогоріч також сподіваємось на високий результат. 11 канал завжди працює на паралімпіадах – наші колеги на місці подій стежать за перемогами спортсменів уже 25 років. Ці ігри у Токіо – не виняток.

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