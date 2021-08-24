Українські смаколики, мистецькі вироби ручної роботи — ярмарок до Дня Незалежності

24.08.2021 18:48
Українські смаколики, мистецькі вироби ручної роботи — ярмарок до Дня Незалежності

Українські смаколики, мистецькі вироби ручної роботи та розважальна програма. Все, чим славиться Дніпропетровщина, сьогодні представили на святковому ярмарку у сквері Героїв. Показати себе та подивитися на інших приїхали представники усіх об’єднаних територіальних громад. Так відзначили День Незалежності України.

Розважальною програмою та виробами мистецтва заманюють людей представники Слобожанської громади. Тут – пісні під акомпанімент баяну та ложок. А на продаж ляльки-мотанки, вироби з Петриківським розписом та прикраси з бісеру.

А от Криворізька ОТГ підготувала їстівну композицію. На прилавку – більше ста кілограмів здобних смаколиків. Їх протягом ночі пекли на десяти підприємствах громади. Уся випічка – елементи однієї великої експозиції, яка характеризує Криворізький край та Україну в цілому.

Традиційні українські страви, мед власного виробнитцва, витвори мистецтва та рукоділля. Усім, що вміють хизуються представники Роздорської громади. Кажуть: мають майстрів у всіх сферах. На святковий ярмарок привезли навіть козенят, аби показати чим славляться.

Святковий ярмарок біля Дніпропетровської ОДА влаштували на честь тридцятої річниці Незалежності України. У ньому взяли участь усі вісімдесят шість територіальних громад області. Окрім цього на сцені поруч провели концерт. Виступали дитячі колективи та військовий оркестр. А потім у небо випустили синьо-жовті повітряні кульки.

Святковий ярмарок у сквері Героїв працював цілий день – з десятої ранку і до п’ятої вечора.

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