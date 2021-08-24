Як змінилось обличчя Дніпра за роки незалежності

Хмарочоси, паркові зони та революційні торговельні центри! За останні 30 років Дніпро змінилось до невпізнаваності. Одинадцятий канал презентує фінальну серію з циклу “Незалежні 30”! Яке воно – обличчя міста? Наші кореспонденти поспілкувалися із головним архітектором Дніпра та фотографом, який закарбував контраст минулого і сьогодення на своїх знімках.

Сергій Дубільєр – професійний фотограф. Він добре пам’ятає, як змінювався Дніпро. Старе обличчя міста закарбувалося на його світлинах. Ось приміром, як виглядав центральний проспект 20 років тому: дерева – молоді, тож на фото дуже багато простору, раритетні радянські лавочки, тротуарна плитка.. Вона лежить й досі. А от саджанці виросли настільки, що створюють майже повний затінок на алеї.

А ще поряд із цією будівлею “виросла” модернова офісна багатоповерхівка.

А ось інша локація – перетин Столярова та проспекту Яворницького. Зараз усі вже звикли, що тут знаходиться пивний паб. Проте на початку двотисячних дніпряни поспішали до надпопулярної будівлі на кіносеанси. На афішах – одразу 2 фільми жахів, романтична комедія та мультфільм.

Сергій показує своє архівне фото. Замість газончиків, фонтану-кулі та кам’яних сходів біля води – порожній причал, порослий бур’яном.

Тоді світлину зробив радше випадково, каже Сергій. Натомість зараз місце – гарна локація для фотосету.

За роки незалежності місць для прогулянок у Дніпрян значно побільшало. Із балки з недоброю славою в районі проспекту Олександра Поля виріс справжній парк – Зелений Гай. На Набережній Перемоги з нуля побудували сквер Прибережний – із фонтанами, газонами та дитячими зонами. Цьогоріч – взялися до облаштування скверу Металургів, колишній – Володі Дубініна.

А ще – місця для прогулянок створюють, коли перетворюють вулиці на виключно пішохідні. Як, приміром частину Короленко, Яворницького та площу Успенську. Головний архітектор Дніпра ексклюзивно показує нам проєкт перебудови останньої.

У центрі площі облаштують декілька локацій для відпочинку. Буде чим зайнятися і дітям і дорослим.

Височезні ж багатоповерхівки – вимальовують новий міський пейзаж. На Набережній з’являється візитівка Дніпра – комплекс Крутогірний із двома баштами – найвищими будівлями Дніпра.

З’являються й модернові торговельні центри – Пасаж та Мост Сіті. Останній – вінчають дві житлові башти висотою майже 100 метрів. Це – приклад багатофункціонального хабу майбутнього. Саме поєднання житла та торгівлі – світовий тренд, каже головний архітектор Дніпра.

Вже незабаром на місці закритого Кубометру на правому березі може з’явитися торговельний центр нового покоління – 50-поверхова Брама. Дозволи на це є, усе залежить від інвестора, кажуть в Архітектурному управлінні. І додають – далі буде! Обіцяють, Дніпро перевтілиться в архітектурну столицю України.