Заходи до Дня Незалежності у Кам’янському

До Дня національного прапора та Дня незалежності України в Кам’янському пройшла ціла низка урочистих заходів. Старт відбувся на майдані Петра Калнишевського, де підняли головний символ країни. Продовжили біля пам’ятника Тарасу Шевченку та на майдані Героїв.

Державний прапор України підіймали на головній площі Кам’янського – майдані Петра Калнишевського.

Присутні представники влади, громадськість та видатні містяни – науковці, ветерани АТО, спортсмени. Мер Андрій Білоусов вручив відзнаки кам’янчанам, які прославляють своє місто. Серед них і ровесники незалежної України.

Наступна локація – пам’ятник Тарасу Шевченко. До його підніжжя міський голова Кам’янського поклав квіти. А потім вручив юним кам’янчанам їх перші паспорти.

Продовжився марафон до Дня незалежності України вшануванням полеглих героїв Кам’янського. На флагштоках підняли державний стяг, прапори міста та батальйонів, що воюють за Сході. А також відкрили оновлену стелу пам’яті загиблих захисників. Квіти до якої принесли ветерани, волонтери та містяни.

Під час заходів на майдані Героїв мер Кам’янського Андрій Білоусов нагородив почесними відзнаками ветеранів АТО та волонтерів на яких і досі тримається передова. Дехто не перестає допомагати протягом всіх років, що триває війна.