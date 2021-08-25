Мешканці Новокодацького району вимагають від металургійного заводу зменшити викиди

Ми хочемо вільно дихати. З такими гаслами сьогодні під стінами Дніпропетровської ОДА зібрались десятки людей. Мирний мітинг влаштували мешканці Новокодацького району. Люди вимагають модернізувати виробництво Дніпровського металургійного заводу. Чого домоглись мітингувальники?

Під стінами обласної адміністрації – мирний мітинг. Десятки людей вимагають модернізації виробництва Дніпровського металургійного заводу. Кажуть: жити по сусідству з підприємством – просто неможливо.

За чисте повітря бореться пан Дмитро. Каже: за останні півтора року життя мешканців Новокодацького району перетворилося на справжнє пекло.

Густий туман рижого кольору – відмінна риса району. Він осідає на усьому, кажуть мітингарі. А ще – нестерпний сморід, який заважає нормально дихати. Люди вимагають від влади лише одного.

Цей мітинг – вже другий за останній рік. Люди намагаються достукатись до посадовців. Однак, усе марно. Єдине, що може зробити влада – слідкувати за викидами у повітря. Утім, показники, кажуть люди, в рази перевищують норму. Шкідливий вплив відчувають на власному здоров’ї.

В обласній адміністрації кажуть: до більшості претензій мітингарів не мають жодного відношення. Але намагатимуться посприяти вирішенню конфлікту. Для цього вже найближчим часом зберуть круглий стіл.

Люди не вірять, що спільне зібрання вирішить проблему. Однак сподіваються, що хоч б на цьому круглому столі їхні вимоги почують.