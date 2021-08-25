Бійці ООС зустрілись із міським головою Кам’янського

25.08.2021 19:22
Бійці ООС зустрілись із міським головою Кам’янського

До Кам’янського завітали бійці ООС. Зустрілись із міським головою з нагоди свята Незалежності України. Поговорити було про що, адже Андрій Білоусов неодноразово їздив в зону бойових дій та особисто підтримував наших захисників. Тож харківська 92 бригада передала йому символічний сувенір.

Урочиста зустріч громадських активістів та військових відбулась у міськраді Кам’янського. Зібратись врішили спеціально до Дня Незалежності України. Представниця командування харківської 92-ї бригади передала подарунок Андрію Білоусову. Це світильник із сольової породи на якому викарбуваний герб міста.

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов протягом восьми років війни, постійно підтримував українських військових і по сьогоднішній день допомагає бійцям на передовій.

Громадські активісти наголошують — очільник Кам’янського демонструє хороший приклад, підтримки своєї держави.

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