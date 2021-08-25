8 медалей — результат першого дня виступів нашої збірної на Паралімпіаді у Токіо

25.08.2021 19:14
8 медалей — результат першого дня виступів нашої збірної на Паралімпіаді у Токіо

Золото, 5 срібних медалей і дві бронзи – такі результати першого дня змагань на Паралімпіаді у Токіо. За кількістю завойованих сьогодні нагород Україна на другому місті разом з Китаєм. У піднебесної також вісім медалей. У командному заліку наша збірна п’ята. Перше золото у Токіо нам принесла плавчиня Єлізавета Мерешко. Та сама спортсменка, яка напередодні на відкритті Паралімпіади несла прапор України. Серед срібних призерів першого дня змагань і наш земляк 31 річний Антон Коль з Нікополя. Сьогодні хлопець боровся у фіналі на дистанції 100 метрів на спині. Йому не вистачило всього 0.3 секунди до золота. А перші емоції Паралімпіади 2020 від бронзової призерки першого дня Анни Гонтар облетіли усі ЗМІ.

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