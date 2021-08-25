Канал Гнилокіш почали розчищати

Сумнозвісний канал Гнилокіш нарешті взялись чистити! 11 канал наприкінці минулого тижня видавав репортаж на тему забруднення цієї водойми. Тоді місцеві запідозрили, що невідомі скидали отруйні викиди до каналу. Однак у мерії переконують, до жахливого стану річку довели самі ж мешканці. Оскільки інспекція зафіксувала чимало фактів незаконного під’єднання каналізаційних мереж до каналу. А ще значну кількість сміття на глибині. Нині комунальники за допомогою спецтехніки викачають весь бруд. А коли вода зійде — перевірятимуть факти скидання стоків до Гнилокіш.

Продовжити читання