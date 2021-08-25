Твоє місце на тротуарі!? Де у Дніпрі можна їздити велосипедом та наскільки це безпечно. Наш експеримент

“Твоє місце на тротуарі!”. У Дніпрі маршрутник притис велосипедистку до бордюру та ще й нагрубіянив. Дівчина обурена: каже ледь не впала під колеса! Чи часто зустрічається подібне автохамство? Наш Владислав Авдієнко провів власний експеримент. А ще зібрав поради експертів: як убезпечити себе під час їзди на велосипеді дорогами Дніпра.

Юлія майже щодня дістається роботи велосипедом. Давно обрала для себе цей вид транспорту. Однак окрім переваг, оримала ще й чимало проблем. Каже: постійно маєш думати, як оминути численні ями, а тут ще й автохамство! На проспекті Гагаріна її раптово почав підрізати та притискати до узбіччя водій автобусу 101-го маршруту.

На зупинці Юлія наздогнала маршрутника та спитала навіщо він це зробив. Відповідь приголомшила!

У АТП вже розслідували інцидент. Провину водія визнають лише частково.

За фактом аварійної ситуації водій отримав догану. Втім публічно вибачитися перед жінкою представник АТП відмовляється.

У поліції кажуть: подібна поведінка водіїв – порушення правил дорожнього руху.

Згідно ПДР велосипедист має повне право, ба більше – зобов’язаний рухатися виключно проїжджою частиною, якщо поряд немає велодоріжки.

Але чи безпечно виїжджати на дорогу велосипедом?! Увесь спектр емоцій ми вирішили випробувати на собі!

Стартуємо на Набережній Перемоги в районі Яхт-Клубу. Тут усього дві смуги для руху. Водночас саме цією ділянкою щодня прямують сотні фур із Південного мосту на Космічну. Більшість, побачивши велосипедиста, заздалегідь зміщуються ліворуч на півсмуги та спокійно об’їжджають.

Але є й ті, кому – начхати на безпеку інших.

Фури проносяться повз на великій швидкості, ледь не зачіпаючи кермо велосипеда.

Дехто – відверто підрізає.

Притирається до узбіччя. Де ж той метр, про який казали поліцейські?!

А це вже центр міста, проспект Дмитра Яворницького. Район навантажений маршрутками, які поспішають проскочити перехрестя у заторах. Чи пропустять вони?

На диво маршрутники виявились лояльнішими до велосипедистів. Ніхто не підрізав, навіть одного разу пропустили, аби я об’їхав калюжу.

Поліцейські повідомляють тривожну статистику: минулоріч в області сталося 65 ДТП з велосипедистами, а з початку цього вже – 27. Аби не поповнити лави постраждалих, варто знати усі правила дорожнього руху та дотримуватися їх, навіть якщо ти на велосипеді – кажуть в автошколі. Перш за все – подавати сигнали про зміну напрямку руху.

А ще – в жодному разі не розвертатись велосипедом на багатосмуговій дорозі.

У поліції нагадують: як і власник авто, велосипедист може бути оштрафований за порушення правил дорожнього руху.

У АТП, де стався конфлікт водія із велосипедисткою, зібрали маршрутників та провели лікбез, як уникати подібних аварійних ситуацій в майбутньому. Що такі інциденти більше не виникатимуть, сподівається і наша героїня Юлія.