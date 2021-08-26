П’ятиповерхівка на вулиці Софії Ковалевської може піти під землю

26.08.2021 18:35
П’ятиповерхівка на вулиці Софії Ковалевської може піти під землю

На межі катастрофи! В п’ятиповерхівці на вулиці Софії Ковалевської шматок ґанку біля під’їзду йде під землю. А ще обвалюються сходи. Проблема виникла через замулену та діряву каналізаційну трубу. В страху, що провалитися може весь будинок люди живуть майже рік. Стурбовані жителі неодноразово телефонували на гарячу лінію міськради та звертались до районної адміністрації. Втім питання зрушило з місця тільки після розголосу.

Біля п’ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської, 55 серйозний провал ґрунту. Проблемі вже майже рік. І з кожним днем, яма там тільки більшає.

Все це наслідки підмиву ґрунту, який спричинює дірява каналізаційна труба, розташована під асфальтом, кажуть люди. І з острахом уявляють собі що може трапитись.

Щодо несправної каналізації. Про це свідчать й інші сигнали, які просто неможливо не помічати, твердять люди.

Щодо цієї проблеми люди писали та телефонували на гарячу лінію міськради. Звертались і до районної адміністрації. Втім вирішувати ситуацію ніхто не квапився. Тож мешканці власним коштом винайняли приватну компанію, яка мала б зробити відео діагностику, однак не змогла, бо труба замулена і вся в тріщинах.

Ми зателефонували до адміністрації АНД району. Його голова пообіцяв, візьме питання на контроль.

У КП “Водоканал” повідомили, комунальники вже виїхали на місце. Будуть обстежувати трубу й шукатимуть причину обвалу ґрунту.

Доки сюжет готувався до ефіру, аварійна бригада усунула засмічення труби. У КП “Дніпроводоканал” наголосили, виявили чимало побутового сміття в каналізації. А ще додали — жителі заборгували підприємству понад 190 тисяч гривень. Тож попереджають, борг краще погасити.

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