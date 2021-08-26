У Дніпрі безкоштовно роздають дрова

Аби комунальні платежі не так тисли. Дрова у Дніпрі тепер можна отримати безкоштовно. Залишки спиляних дерев видають усім охочим на полігоні “Правобережний”. Кількість деревини, яку забирають люди – не контролюють. Як відбувається процес та хто запровадив таку акцію?

Нещодавно у Дніпрі розгорівся скандал. У соцмережах активісти ширили відео, на якому комунальники пилять начебто живі дерева. Однак, у міськраді довели зворотнє: тополі були гнилі і потребували негайної вирубки.

Історія продовжилась після допису Михайла Лисенка у Фейсбук. Заступник міського голови повідомив,тим деревам було щонайменше шістдесят років. Вони стояли уздовж дороги та несли потенційну загрозу. Тепер у сквері біля Підстанції майже порожньо. Але замість спиляних тополь обіцяють висадити нові антиалергенні дерева.

Натомість людей занепокоїла доля вже спиляних дерев. Містом почали ширитися чутки, нібито дрова ідуть на продаж. Тож Михайло Лисенко на своїй фейсбук-сторінці дав безкоштовно видавати деревину усім охочим. Повідомив, зберігається вона на полігоні “Правобережний”.

Сергій по дрова приїжджає вже вдруге. Про те, що на Правобережному їх видають безкоштовно дізнався від товаришів. Випробувати вдачу вирішив і сам. Кількість деревини, яку забирають люди тут і справді не контролюють, каже чоловік.

Багажника дров Сергію вистачить лише на три дні. Деревиною чоловік опалює власний будинок.

На Правобережному кілька тисяч кубів спиляних дерев. Їх сюди привозять вантажівками чи не щодня. Дрова приймають тільки чисті – без сміття та зайвої вологи. Від охочих затаритися деревиною безкоштовно тут – немає відбою.

Утім ті дерева, які мають вкраплення сміття чи занадто великий розмір одразу ідуть на поховання.