На Дніпропетровщині ремонтують ділянку дороги Кам’янське-Жемчужне. Вона з’єднує старий автошлях Н-31 з новою трасою на Київ, яку будують “з нуля”. Оновлюють дорогу у рамках державної програми.

На трасі Кам’янське-Жемчужне кипить робота. Тут ремонтують ділянку дороги, яка з’єднує старий автошлях Н-31 з новою трасою на Київ. Оновлення проводять за програмою Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

На трасі вже відремонтували дев’ятикілометрову ділянку дороги від Кам’янського. Тепер приводять до ладу ще понад п’ять з половиною кілометрів автошляху.

Наразі ремонтують частину шляху біля каналу Дніпро-Донбас. Ділянка починається від дворівневої транспортної розв’язки нової траси на Київ та виходить на стару трасу Н-31. Робота тут не зупиняється ні на мить.

Далі дорожники укладуть дванадцятисантиметровий шар асфальтобетону. Згодом його посилять і ще одним. А потім – укріплять узбіччя та нанесуть розмітку. Водії оновленню радіють.

Обмеження руху на трасі триватимуть до кінця вересня.