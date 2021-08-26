У Кам’янському тривають роботи з благоустрою міста

26.08.2021 19:09
У Кам’янському тривають роботи з благоустрою міста

У Кам’янському не припиняються роботи з благоустрою та покращення інфраструктури міста. Відкриваються нові зони відпочинку, а дитячі майданчики з’являються чи не у кожному дворі. Приводять до ладу і проїжджі частини – як автошляхи, так і пішохідні зони.

Тротуари у Кам’янському не лагодили десятки років. Тож їхній стан зовсім не задовільний. Зруйнованих пішохідних зон у місті – чимало. Тепер їх поступово почали приводити до ладу.

Комунальники зрізають старе покриття, далі тротуар заливають бітумом, та вкладають новенький асфальт. За ремонтними роботами пильно стежать місцеві мешканці.

Робота кипить і на перехресті вулиць Грушевського та Звенигородського. Тут комунальники лагодять автобусну зупинку. Проводиться санітарна обрізка дерев та кущів, прибирають від сміття хащі.

Паралельно з відновленням дорожньої інфраструктури не забувають і про дозвілля дітей. Найближчим часом буде встановлено нові ігрові майданчики та оздоблено додатковими елементами 31 двір Кам’янського.

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