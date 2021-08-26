Постійні штрафи за парковку, через неправильно встановлений знак

26.08.2021 19:02
Постійні штрафи за парковку, через неправильно встановлений знак

Пастка для тих, хто не в курсі! Мешканці Дніпра обурені: на вулиці Магдебурзького права не видно дорожній знак “стоянка заборонена”, відтак за парковку в одному з карманів доводиться регулярно сплачувати штрафи. Як планують розв’язати проблему в міськраді?

Альона розповідає: нещодавно припаркувала авто у кармані на вулиці Магдебургзького права – якраз біля повороту з Харківської, і пішла у справах. Коли повернулася, була неприємно здивована.

Жінка вже більше 10-ти років за кермом, каже порушувати не звикла. Це її перший штраф, із яким категорично не згодна. На її думку, знак “зупинка та стоянка заборонені” встановлено не зовсім правильно. За декілька метрів ДО перехрестя.

Альона обурена: щодня тут так само штрафують десятки водіїв.

Дівчина не розуміє, чому комунальники не вирішують саму проблему, а лише борються із її наслідками.

До побажань Альони приєднуються й інші водії, які теж випадково запаркувалися в цій кишені.

У КП міськавтопарк пояснюють: узаконити парковку тут не можна, адже вона забиратиме забагато місця і у водіїв і в пішоходів.

Ба більше, роботи вже погодили, але підвів постачальник стовпчиків.

Поки ж кожен, хто залишть своє авто в кармані на Магдебурзького права ризикує отримати 340 гривень штрафу. До речі, закривати стовпчиками планують ще низку тротуарів міста. До кінця року їх обіцяють встановити півтори тисячі.

Словом всюди, де водії порушують правила парковки і заважають руху пішоходів.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Рекорд України із приготування пшінки-затірки

Рекорд України із приготування пшінки-затірки

26.08.2021 19:15
У Кам’янському тривають роботи з благоустрою міста

У Кам’янському тривають роботи з благоустрою міста

26.08.2021 19:09
На Дніпропетровщині ремонтують ділянку дороги Кам’янське-Жемчужне

На Дніпропетровщині ремонтують ділянку дороги Кам’янське-Жемчужне

26.08.2021 18:51
У Дніпрі безкоштовно роздають дрова

У Дніпрі безкоштовно роздають дрова

26.08.2021 18:44
П’ятиповерхівка на вулиці Софії Ковалевської може піти під землю

П’ятиповерхівка на вулиці Софії Ковалевської може піти під землю

26.08.2021 18:35
Канал Гнилокіш почали розчищати

Канал Гнилокіш почали розчищати

25.08.2021 19:28
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com