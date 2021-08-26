Постійні штрафи за парковку, через неправильно встановлений знак

Пастка для тих, хто не в курсі! Мешканці Дніпра обурені: на вулиці Магдебурзького права не видно дорожній знак “стоянка заборонена”, відтак за парковку в одному з карманів доводиться регулярно сплачувати штрафи. Як планують розв’язати проблему в міськраді?

Альона розповідає: нещодавно припаркувала авто у кармані на вулиці Магдебургзького права – якраз біля повороту з Харківської, і пішла у справах. Коли повернулася, була неприємно здивована.

Жінка вже більше 10-ти років за кермом, каже порушувати не звикла. Це її перший штраф, із яким категорично не згодна. На її думку, знак “зупинка та стоянка заборонені” встановлено не зовсім правильно. За декілька метрів ДО перехрестя.

Альона обурена: щодня тут так само штрафують десятки водіїв.

Дівчина не розуміє, чому комунальники не вирішують саму проблему, а лише борються із її наслідками.

До побажань Альони приєднуються й інші водії, які теж випадково запаркувалися в цій кишені.

У КП міськавтопарк пояснюють: узаконити парковку тут не можна, адже вона забиратиме забагато місця і у водіїв і в пішоходів.

Ба більше, роботи вже погодили, але підвів постачальник стовпчиків.

Поки ж кожен, хто залишть своє авто в кармані на Магдебурзького права ризикує отримати 340 гривень штрафу. До речі, закривати стовпчиками планують ще низку тротуарів міста. До кінця року їх обіцяють встановити півтори тисячі.

Словом всюди, де водії порушують правила парковки і заважають руху пішоходів.