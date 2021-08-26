Рекорд України із приготування пшінки-затірки

У Дніпрі встановили новий рекорд України. Авторами стали майстрині з Межівської об’єднаної територіальної громади. Жінки протягом трьох годин готували пшінку-затірку за старовинним рецептом. Зробили аж п’ятдесят кілограмів і таким чином кулінарну спадщину увіковічили у реєстрі рекордів України.

Двадцять одна господиня з Межівської ОТГ роблять заготовку для аутентичної страви пшінки – затірки. Головний інгредієнт – якісне пшоно.

Невід’ємною складовою цієї страви є борошно. Його залюбки надало підприємство “Дніпромлин”.

Затирають пшінку у дерев’яних ночвах. Як правило вони передаються у спадок від бабусь та мам.

Найменша майстриня – Ганна з села Преображенка, їй всього сімнадцять.

Протягом трьох годин під палючим сонцем господині робили пшінку – затірку. Все аби встановити рекорд України.

Заготовки пакують та віддають на зваження. Його фіксує спеціальна комісія – представники національного реєстру рекордів України.

Рівно через три години процес зупинили. Усі в очікуванні. Чи встановлено рекорд України майстринями Межівської ОТГ.

Тож рекорд України таки було встановлено. Тепер майстрині хочуть аби аутентичний рецепт пшінки-затірки внесли в державний реєстр нематеріальної культурної спадщини.