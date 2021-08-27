У Дніпрі з’явився автобус-бібліотека

Привернути увагу до читання за будь-яку ціну! Міські бібліотеки Дніпра створили колаборацію з музеєм часу. Поки що проєкт запустили у трьох закладах. Головною родзинкою буде ретроавтомобіль, який поставлять перед входом до бібліотек. У салоні відтворять атмосферу 80-х років з предметами тих часів. Організатори сподіваються, що така промо-акція зможе зацікавити відвідувачів.

Ретроавтомобіль перед входом до читальні. У Дніпрі запустили проєкт “BIBLIOBUS”: перезавантаження». Транспорт розташували біля другої міської бібліотеки. Зробили це аби привернути увагу до читання книжок. В середині старого автобусу “Кубань” розмістили речі 80-х років. Тут фотоапарати, листи написані рукою, елементи одягу, і звісно ж книги.

Тож саме аби повернути цю традицію й організували таку мандрівку в часі. Маленьким відвідувачам бібліотеки цей креатив до вподоби.

Щодо ретро-авбобуса. Книжки які тут представлені можна брати в особисте користування. Для цього слід зайти в бібліотеку і за звичайною процедурою оформити квиток користувача. Ще одна цікавинка. Протягом цієї програми в кожному книжному залі відтворена фотоекспозиція. На кадрах зображені місто, район, вулиця на яких розташовувалась бібліотека за різних часів.

Керівництво бібліотеки сподівається, ця незвичайна програма та ще з таким інтерактивом зможе привернути більше уваги відвідувачів.

Реалізувати проєкт вдалось завдяки підтримці міської ради Дніпра.

Найближчі два тижні “BIBLIOBUS” стоятиме біля другої бібліотеки-філії, потім переїде на Червоний камінь, далі в заклад на проспекті Богдана Хмельницького.