Мітинг проти видобування урану провели у Миколаївській громаді

Не вірять у “мирний атом”. Мешканці Миколаївської та сусідніх громад Дніпровського району знову зібрались разом проти створення урановидобувного підприємства поруч з їхніми оселями. Нагадаємо – кілька років тому приватна компанія Атомні енергетичні системи України заявила про наміри розгорнути повноцінне видобування небезпечної руди на території нашої області. А саме – на двох ділянках – між селищами Сурське та Миколаївка і Андріївка та Чумаки. Попри усі акції протесту – фірма продовжує досліджувати територію та готувати документи для початку розробок.

Вісімсот сторінок документації – з якими потрібно детально ознайомитись менше ніж за місяць. Такий стос паперів отримали на руки мешканці Миколаївської та сусідніх громад. Це – детальний звіт усіх планів компанії “Атомні енергетичні системи” на найближчі роки. А саме – як і де вони планують видобувати уран.

Найбільше люди бояться, що урановидобувні підприємства залишать їх без води. Адже компанія планує діставати руду методом вилуговування. А саме заливаючи сірчану кислоту у свердловини в землі та викачуючи вже разом із ураном. Такий спосіб може завдати страшної шкоди природі, кажуть люди.

Віче зібралось у Миколаївці. Сюди також з’їхалися люди із сусідніх районів. Наприклад, Віталій із селища Маяк. Чоловік каже – не міг спокійно сидіти вдома, поки вирішуєтсья доля екології регіону.

Подібні віче наразі проходять майже в усіх селищах Дніпровського та П’ятихатського районів. Люди збирають підписи, аби офіційно звернутися до Міністерства захистку довкілля та природних ресурсів. Тим часом, 11 канал вже зробив запит до обласної ради з приводу нової інформації стосовно компанії Атомні енергетичні системи. Адже, згідно з документами, 2020 року – депутати скасували дозвіл на можливість користування надрами для цієї компанії. Однак юридичні процедури підготовки до видобутку урану на території Дніпропетровщини тривають, попри активні протести місцевих громад.