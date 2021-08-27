На Дніпропетровщині будують дві нові магістралі. Одну на Київ, іншу в об’їзд Дніпра. Роботи на обох трасах виконані на 50 відсотків. Загалом в обхід міста зводять 7 км нової магістралі. Об’їзна дорога – частина програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Магістраль у напрямку Києва та об’їздну дорогу зводять з нуля. Це довгоочікувані й дуже значущі траси.

Завантаженість шляхопроводу у напрямку аеропорту очікується велика – 9 з половиною тисяч автівок на добу. Основні сили зараз кинуті на будівництво дворівневої розв’язки, яка розділить потоки машин.

Будівництво шляхопроводу – на завершальній стадії. На черзі – укладання асфальту.

Інший будмайданчик – поблизу Південного мосту. Там замінили комунікації. Нині роблять основу із земляного полотна та облаштовують «дорожній одяг». Використовують пісок, щебінь, цемент. Після – укладуть 3 шари асфальтобетону.

До кінця 2021 року будівельники планують повністю завершити роботи на двох магістралях. На Дніпропетровщині за програмою Президента України «Велике будівництво» зводять ще одну трасу – Н-31. Дорогу Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка прокладають в об’їзд населених пунктів Петриківської та Царичанської громад.