На житломасиві Північний невдовзі з’явиться сучасний сквер

30.08.2021 18:48
На житломасиві Північний невдовзі з’явиться сучасний сквер

У Дніпрі на житловому масиві Північний незабаром з’явиться сучасний зелений сквер. Вже з вересня розпочинається його реконструкція. Громадське місце відпочинку повністю відновлять і перетворять на зелену зону з безліччю цікавих локацій. Таке втілення стало можливим завдяки народному депутату Дмитру Кисилевському.

Дитячий майданчик в районі Будинку культури на вулиці Липовій зараз занедбаний та неохайний, а подекуди ще й небезпечний.

Втім весь час люди мріяли про сучасний та комфортний сквер. І він з’явиться на вулиці Липовій вже за кілька місяців. Як виглядатиме новий об’єкт показали на презентації під час зустрічі з місцевими мешканцями.

Перший етап реконструкції скверу буде профінансовано за рахунок субвенції з держбюджету, яку народному депутату Дмитру Кисилевському вдалося залучити цього року. На другий етап депутат залучив кошти з обласного бюджету.

Підготувати та профінансувати проєктну документацію нового скверу взялось підприємство ІНТЕРПАЙП Втормет.

Міська адміністрація, як розпорядник коштів, провела відповідний тендер. Переможець визначений. Уже на початку вересня приступають до реалізації проєкту. Здати об’єкт планують до початку зими. Мешканці також звернулись з проханням встановити камери відеонагляду.

Місцеві мешканці проектом реконструкції скверу дуже задоволені. Тепер чекають вже готовий об’єкт. На території також будуть висаджені липи та платани. Облаштування комфортних зелених зон – один з пріоритетів роботи Дмитра Кисилевського на своєму окрузі. На думку депутата це важливо робити саме в промислових районах міста.

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