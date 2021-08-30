У Дніпрі триває реконструкція дитячої лікарні №5

30.08.2021 18:37
У Дніпрі триває реконструкція дитячої лікарні №5

Сучасні умови діагностики, комфортні палати, реабілітаційний центр! У Дніпрі реконструюють дитячу лікарню №5. Оновлюють медзаклад за державною програмою. Палати відремонтують на сучасний лад, обладнання відповідатиме європейським стандартам, а ще після реконструкції в лікарні відриють два додаткових відділення.

У Дніпрі триває масштабна реконструкція п’ятої дитячої лікарні. Медзаклад, зроблять більш сучасним і модернізують до непізнаваності.

У медзакладі замінили всі комунікації, зараз тривають роботи над прокладанням мереж та внутрішнім оздобленням. Утеплюють стіни, готують їх під фарбування. Також приміщення оснастили потужною системою вентиляції. Установка нагріватиме й охолоджуватиме повітря в залежності від сезону.

Лікарню оснастять спеціальними ліфтами для маломобільних пацієнтів, їх буде чотири. Після ремонту відкриють і консультативно-діагностичне, педіатричне відділення. Розширять реабілітаційний центр, зараз там відновлюють басейн з гідравлічним підйомником.

За рік лікарня може прийняти до чотирьох тисяч маленьких пацієнтів.

Реконструкція відбувається державним коштом за програмою президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

У Дніпрі пройшло друге відкрите тренування в рамках підготовки до Almaz Group Dinipro Marathon

У Дніпрі пройшло друге відкрите тренування в рамках підготовки до Almaz Group Dinipro Marathon

30.08.2021 19:10
Майже два тижні без води живуть мешканці кількох вулиць житломасиву Північний

Майже два тижні без води живуть мешканці кількох вулиць житломасиву Північний

30.08.2021 19:02
У Кам’янському готують подарунки до дня міста

У Кам’янському готують подарунки до дня міста

30.08.2021 18:55
На житломасиві Північний невдовзі з’явиться сучасний сквер

На житломасиві Північний невдовзі з’явиться сучасний сквер

30.08.2021 18:48
Мітинг проти видобування урану провели у Миколаївській громаді

Мітинг проти видобування урану провели у Миколаївській громаді

30.08.2021 18:30
У Дніпрі з’явився автобус-бібліотека

У Дніпрі з’явився автобус-бібліотека

27.08.2021 19:55
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com