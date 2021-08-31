До нового навчального року готові, звітують в управлінні освіти Дніпра

Влітку у школах проводили капітальні ремонти. Також втілювали у життя освітні проєкти переможців бюджету участі. Як змінилися навчальні заклади за час літніх канікул та чи всюди встигли завершити роботи – знають наші кореспонденти.

Школа №23 – одна з найстаріших у Дніпрі. Тут навчається майже 1000 дітей. Цього літа в закладі капітально відремонтували їдальню. Ремонт дизайнерський, все сучасне та кольорове.

Також в школі капітально відремонтували 5 санвузлів – як учнівські, так і для працівників закладу. На першому поверсі облаштували інклюзивну вбиральню для дітей з особливими потребами. Як санвузли, так і їдальню тут не лагодили щонайменше чверть століття, розповідає директорка.

Цьогоріч вбиральні, їдальні та спортивні зали ремонтують у майже сотні освітніх закладах Дніпра. Роботи наразі завершили не всюди, проте в міському управлінні освіти переконують: вони не заважатимуть освітньому процесу.

У Ліцеї інформаційних технологій цьогоріч капітальних ремонтів не проводили, однак тут інший привід для радості. Влітку в закладі втілили переможний проєкт бюджету участі. Тепер мають надсучасну лабораторію комп’ютерної графіки. Це дозволить учням працювати в найновіших програмах, опановувати навички моделювання, проєктування та навіть біоінженерії й урбаністики.

Ліцей інформаційних технологій – один з лідерів серед закладів освіти за кількістю проєктів-переможців. Торік змогли вибороти для себе багатофункціональний спортмайданчик, тепер – лабораторію, у планах – позмагатися за медійний простір, який допоможе дітям отримати навички самопрезентації.

Четверта частина всіх проєктів-переможців бюджету участі Дніпра – у сфері освіти. Там завжди найжорсткіша конкуренція. Усього втілюють в життя 44 проєкти.