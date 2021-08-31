Відтепер учні Глеюватської, Петриківської та Затишнянської ОТГ діставатимуться навчальних закладів комфортним транспортом. Момент передачі ключів бачили наші журналісти. Подробиці – у сюжеті.

Новенький жовтий автобус сьогодні відправиться до Гуляйпільського ліцею. У закладі навчається майже півтори сотні дітей. 30 із них до школи дістаються завдяки підвозу.

Новий автобус дуже комфортний. У ньому є все для безпеки школярів. А ще місця для дітей з інвалідністю. Зручний він і у користуванні. Зі старим не зрівняти, каже водій Олег.

Напередодні першого вересня нові шкільні автобуси подарували трьом громадам області: Глеюватській, Петриківській та Затишнянській.

Загалом цьогоріч закупили 29 шкільних автобусів. На це витратили 47 мільйонів гривень з обласного бюджету та з державної субвенції.

Загалом у громадах області курсує півтисячі комфортних шкільних автобусів. У разі необхідності їх ремонтують або замінюють.