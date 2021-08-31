Нові шкільні автобуси подарували трьом громадам області

31.08.2021 17:11
Нові шкільні автобуси подарували трьом громадам області

Відтепер учні Глеюватської, Петриківської та Затишнянської ОТГ діставатимуться навчальних закладів комфортним транспортом. Момент передачі ключів бачили наші журналісти. Подробиці – у сюжеті.

Новенький жовтий автобус сьогодні відправиться до Гуляйпільського ліцею. У закладі навчається майже півтори сотні дітей. 30 із них до школи дістаються завдяки підвозу.

Новий автобус дуже комфортний. У ньому є все для безпеки школярів. А ще місця для дітей з інвалідністю. Зручний він і у користуванні. Зі старим не зрівняти, каже водій Олег.

Напередодні першого вересня нові шкільні автобуси подарували трьом громадам області: Глеюватській, Петриківській та Затишнянській.

Загалом цьогоріч закупили 29 шкільних автобусів. На це витратили 47 мільйонів гривень з обласного бюджету та з державної субвенції.

Загалом у громадах області курсує півтисячі комфортних шкільних автобусів. У разі необхідності їх ремонтують або замінюють.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Понад 200 тисяч мешканців області знову залишились без питної води

Понад 200 тисяч мешканців області знову залишились без питної води

31.08.2021 17:36
Акцію "Підготуємося до школи разом" підтримав благодійний фонд "За дітей"

Акцію “Підготуємося до школи разом” підтримав благодійний фонд “За дітей”

31.08.2021 17:29
До нового навчального року готові, звітують в управлінні освіти Дніпра

До нового навчального року готові, звітують в управлінні освіти Дніпра

31.08.2021 17:22
В Кам'янському пройшов традиційний «Парад чемпіонів»

В Кам’янському пройшов традиційний «Парад чемпіонів»

31.08.2021 16:59
На Клочко-6 та Лівобережному-3 відкрили воркаут майданчики

На Клочко-6 та Лівобережному-3 відкрили воркаут майданчики

31.08.2021 16:42
У Дніпрі пройшло друге відкрите тренування в рамках підготовки до Almaz Group Dinipro Marathon

У Дніпрі пройшло друге відкрите тренування в рамках підготовки до Almaz Group Dinipro Marathon

30.08.2021 19:10
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com