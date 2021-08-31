Акцію “Підготуємося до школи разом” підтримав благодійний фонд “За дітей”

31.08.2021 17:29
Акцію "Підготуємося до школи разом" підтримав благодійний фонд "За дітей"

Олівці, ручки, зошити та багато іншого збирали для малечі у сквері Героїв. Благодійну акцію “Підготуємося до школи разом” ініціювала ювенальна поліція. Підтримав ініціативу і благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”. Як просто неба збирали канцтовари – бачили наші журналісти. Подробиці – далі.

Цілий пакет необхідних канцтоварів до спеціальної скриньки приніс Сергій. Сьогодні чоловік випадково став учасником акції “Підготуємося до школи разом”.

Олівці, ручки, ножиці та багато інших речей для школи сьогодні збирали у сквері Героїв. Необхідні канцтовари приносили для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Акцію допомоги ініціювала ювенальна поліція Дніпропетровщини. Долучилися до неї й патрульні.

Підтримали ініціативу й у благодійному фонді Марії Пінчук “За дітей”. Організація підготувала для малечі багато корисного канцелярського приладдя.

Допомогти малечі активно закликали перехожих. Долучитися до акції зміг кожен охочий. Усе зібране дістанеться дітям із малозабезпечених сімей.

Такий благодійний захід провели й в інших містах Дніпропетровщини та України.

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