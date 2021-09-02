Поліцейські розповідатимуть молодшим школярам про безпеку руху
Увага, діти на дорозі! На Дніпропетровщині стартував місячник безпеки дорожнього руху. Продовж вересня шкільні офіцери поліції проводитимуть практичні заняття для молодших школярів найбільших міст регіону. На одному з перших таких уроків побувала наша знімальна група.
На дитячому майданчику у сквері Янгеля учні школи №120. Третьокласники уважно слухають офіцерку поліції, ставлять питання й одразу відпрацьовують отримані знання на практиці. Від такого заняття у захваті. Кажуть, запам’ятали кожне слово поліціянтки.
Саме така модель занять – інтерактивна – допомагає дітям краще засвоювати правила поведінки на дорозі, переконані батьки учнів молодшої школи.
Такі заняття протягом вересня пройдуть учні всіх шкіл Дніпра, також шкільні офіцери побувають і в інших великих містах регіону.
У різних районах Дніпра облаштовані кілька майданчиків для дітей з дорожньою розміткою та знаками, тож батьки й самі можуть в ігровій формі навчати дітей.
Також у вересні правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу і серед водіїв. Закликають автовласників бути вкрай уважними. З початком навчального року на дорогах значно побільшало дітей.