Одразу кілька великих спортивних подій відбулись у Кам’янському

02.09.2021 17:37
Одразу кілька великих спортивних подій відбулись у Кам'янському

У парку культури та відпочинку пройшов «Парад Чемпіонів», а у межах міської програми «Спорт у Кожному дворі» на вулиці Грушевського відкрили сучасне мініфутбольне поле. Подробиці – далі.

Велике та комфортне, зі штучним покриттям – новеньке мініфутбольне поле з’явилося прямо посеред двору. Навколо справжній спорткомплекс просто неба: професійні тенісні столи, лавки й тренажери. Міський голова зазначив, влада робить усе можливе, аби забезпечити належні умови для спортивного розвитку.

Тут вже готуються до гри аматорські збірні команди. Одразу вирішили розіграти перший Кубок з дворового мініфутболу. Та спершу майстер-клас від вихованців клубу «Дзержинець». Начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк переконаний: такі майданчики мають бути у кожному дворі.

Оцінили нове поле і самі діти. Кажуть, грати на такому – одне задоволення, адже покриття рівне та зручне.

Переможці футбольних матчів отримали кубки, медалі й, найголовніше, – натхнення вдосконалювати свої навички надалі.

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