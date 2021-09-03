ІНТЕРПАЙП відкриває благодійний онлайн-ярмарок, щоб допомогти передчасно народженим дітям

5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. До цієї дати українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП разом з БФ «Допомагаємо» запускають благодійний онлайн-ярмарок. Всі виручені кошти підуть на допомогу передчасно народженим дітям з Центру матері та дитини ім. Руднєва.

Як взяти участь в благодійному ярмарку:

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Всі виручені кошти будуть подвоєні компанією ІНТЕРПАЙП і перераховані в БФ «Допомагаємо» для Центру матері та дитини ім. Руднєва.

На онлайн-ярмарку можна придбати сувеніри від ІНТЕРПАЙП – джемпери, термокружки, щоденники, ручки, рюкзаки. Компанія ІНТЕРПАЙП подвоїть зібрані кошти та передасть їх в благодійний фонд «Допомагаємо», який закупить необхідні витратні матеріали для відділення патології новонароджених Центру ім. Руднєва.