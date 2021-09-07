Військова відзнака для міського голови Кам’янського

07.09.2021 18:10
Військова відзнака для міського голови Кам’янського

Вагомий внесок у розвиток війська та регулярна підтримка й допомога. За всі ці якості у Кам’янському нагородили міського голову та керівника штабу національного захисту міста. Зокрема, посадовцям урочисто вручили Ордени, які зазвичай отримують виключно військові.

Міському очільнику Кам’янського Андрію Білоусову та керівнику місцевого штабу національного захисту військові передали нагороди за регулярну підтримку та небайдужість до Збройних Сил України. Зокрема 92 окрема механізована бригада імені Івана Сірка нагородила посадовців Орденами нового зразка. Вони перші у серії. Зазвичай такі відзнаки заведено вручати військовим. Цивільні їх отримують лише у виняткових випадках.

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