100-річний ювілей відзначила вчителька з Дніпра. Її вітали десятки учнів

Вона виховала не одне покоління школярів. Й викладала так, що вже дорослі люди із захопленням пригадують її уроки. Розалії Михайлівні Єрмоловій, вчительці російської мови та літератури 16 школи, виповнилось сто років. Двері її квартири у цей день не зачинялись ані на хвилину. Бо ювілярку йшли вітати без перебільшення натовпи вдячних учнів.

Біля будинку 48 -Б на проспекті Поля із самого ранку справжнісінький ажіотаж. Це колишні випускники 16 дніпровської школи йдуть і йдуть вітати свою колишню вчительку Розалію Михайлівну із ювілеєм. Їй виповнилось 100 років. І у кожного – лише найкращі спогади про улюбленого педагога.

А у маленькій квартирі вчительки яблуку ніде впасти. Бажаючих привітати стільки, що вони вишукуються у черги. Вчителька й сама не чекала такого розмаху. Гомін, сміх, спогади, торт, який приготувала ювілярка власноруч, і, звичайно, море квітів.

Скільки поколінь школярів виховала педагогиня – годі й рахувати. Але кожного свого учня вона пам’ятає і досі.

Сьогодні улюбленій вчительці несуть і море подарунків. Втім, пригадують її учні, найкращим презентом для неї завжди була листівка, підписана власноруч.

Тож не дивно, жартують учні, що правила і через 30 років у них відскакують від зубів. Вимоглива, щира та по-справжньому закохана у свою професію. Розалія Михайлівна пропрацювала у школі до вісімдесяти років. Ювілярка і досі не втратила свого оптимізму, любові до життя і запалу. Саме активність, каже, і є секретом її довголіття.

Вдячні учні постійно допомагають своїй вчительці, відвідують, вітають зі святами. На черзі – День вчителя. Тож і в цей день на Розалію Михайлівну чекає свято від своїх шкільних дітей.