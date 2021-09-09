Яскравий та сучасний простір для малюків. У Чкаловому завершують реконструкцію дитячого садка. Завдяки модернізації заклад прийматиме більше дітей. На якому етапі ремонтні роботи?

Чкалівський дитсадок “Берізка” кілька десятиліть стояв напів порожнім. У дев’яності будівництво нового корпусу заморозили. Малюки ютилися в невеличкому приміщенні, розрахованому лише на дві групи. Та цьогоріч за довгобуд таки взялися. Нині реконструкція закладу вже на фініші.

У середині – все нове та яскраве. Приміщення – зручні та просторі. Ігрові кімнати зробили світлими з кольоровими акцентами. Спальні для малечі оздобили у спокійних тонах. Облаштували і велику залу для проведення свят та спортивних занять. В іншому крилі – кімнату для творчості. Завдяки розширенню території, садочок зможе приймати більше дітей.

У дитсадку облаштували і харчоблок з їдальнею. А ще – приміщення для зберігання продуктів та пральню. Привели до ладу і навколишню територію. На подвір’ї підрядники посіяли газон та посадили дерева. Звели ігрові майданчики з альтанками та гойдалками. Місцеві не можуть стримати радості.

Окрім Чкалівського дитсадку, оновлюють і дошкільний заклад у Павлопіллі.

Модернізація обох дитячих садків у Нікопольському районі – на фінішній прямій.