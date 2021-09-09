“Чарівні барви Дніпра” відкрились у Дніпрі

Напередодні Дня міста! У Дніпрі відкрили 15-ту всеукраїнську виставку “Чарівні барви Дніпра”. На ній представлені роботи митців зі всієї України. Жодних обмежень за темою організатори не висували, отож стенди переповнені найрізноманітнішими картинами. Перші враження відвідувачів та ексклюзивне інтерв’ю легендарного дніпровського скульптора.

Зала Спілки художників України, от-от початок виставки!

Свою роботу показує Володимир Небоженко – відомий скульптор – автор пам’ятника Полю та Молодому Шевченку.На виставку він приніс проєкт постаменту апостолу Андрію Первозваному.

Саме такий, але більший і в граніті, пам’ятник мали встановити у Дніпрі, але через брак фінансування справа зависла. У руках апостола – свиток із заповідями та тростина – бо той долав тисячі кілометрів пішки.

Скульптура, графіка, декоративно-прикладне мистецтво та живопис. Від реалізму до абстрактного мистецтва. На виставці майже 3 сотні творів представили митці з усієї країни та, звісно ж, нашої області. Ось, приміром, робота Костянтин Поддубко з Нікополя.

На полотні грецький бог викрадає красуню в образі золотистого бика. Автор каже: взявся за пензель, бо хотів найбільш точно відтворити сцену з міфології.

Відвідувачі із цікавістю походжають від картини до картини, дискутують та фотографують роботи. Не приховують захоплення.

Організатори виставки зазначають: вже 30 років, як українські художники вільні від ідеологічного впливу радянської влади. Отож і на цій виставці не було жодних обмежень.

Переглянути виставку можна по буднях з 10 до 17:00 за адресою Січеславська Набережна, 11 до 15 вересня.