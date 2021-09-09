У котлован на лівому березі Дніпра запустять рибу

Підготовчі роботи до осіннього зариблення озера Котлован почали на “райончику”. Ініціативу запуску нової риби у водойму підтримав народний депутат від Індустріального і Самарського районів Дніпра Дмитро Кисилевський. Перед початком процесу депутат ініціював проведення наукового дослідження озера.

Водойма, що стихійно виникла у промзоні ще у сімдесяті роки минулого століття стала улюбленим місцем риболовлі та відпочинку жителів “Райончика” на Лівому березі. Пані Вікторія приходить до Котловану аби вигуляти свого чорного Кота “Лютика” та у спокійній атмосфері випити філіжанку кави.

Активісти “райончика” звернулись до народного депутата Дмитра Кисилевського із проханням поповнити озеро рибою.

На котловані активно працюють науковці. Вони вивчають які водорості та риби там живуть і яких можна додати до них у сусіди.

З ініціативи народного депутата Дмитра Кисилевського, науково-біологічне обґрунтування можливості зариблення проводить Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

Фахівці відбирають проби води на фіто і зоопланктон, щоб зрозуміти кормову базу, а також проводять підводні дослідження Котловану, глибина якого сягає 8 метрів.

Це допоможе дізнатися якого виду і розміру мальок оптимально підходить для Котловану. В іншому випадку, неправильно запущена риба може не вижити. Місцеві жителі пильно стежать за роботою науковців. Пан Роман щоранку під час тренування забігає на котлован. Йому болить, коли відвідувачі такого чудового затишного куточка залишають сміття.

Пан Володимир займається йогою та плаває у котловані. І робить це навіть взимку. Він знає, що Дмитро Кисилевський неодноразово підтримував ініціативи місцевих жителів з благоустрою Котловану. Тому одразу висловлює прохання народному депутату.

Цим питанням Дмитро Кисилевський почав займатись одразу після свого обрання у 2019 році.

А поки що, жителі масиву слідкують за санітарним станом Котловану.

Після висновків отриманих фахівцями буде замовлена риба і визначено термін запуску її у водойму.