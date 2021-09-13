Утеплений фасад, перепланування та капітальний ремонт. У Павлопіллі оновлюють дитячий садок, який довгі роки стояв занедбаний. Реконструкцію проводять у рамках державної програми. Роботи – у розпалі.

Дитсадок “Сонечко”, що у Павлопіллі довгий час стояв порожнім. Та цьогоріч взялись за його реконструкцію. І тепер тридцятий ювілей дошкільний заклад відзначатиме з капітальним ремонтом.

Наразі реконструкція у розпалі. Підрядники вже замінили покрівлю. Нині утеплюють фасад та обшивають його різнокольоровою плиткою. Монтують комунікації.

Ремонтники штукатурять та готують під фарбування стіни. Вони будуть яскравими та різнокольоровими. “З нуля” у дитсадку зводять актову та спортивну зали. Будуть також приміщення для дитячої творчості, де працюватимуть різні гуртки. А ще – в закладі облаштують ресурсну кімнату. Там розвиватимуть побутові навички діти з особливими потребами.

Місцеві дуже чекають завершення будівельних робіт та не приховують радості.

Після відкриття дитсадок зможе прийняти сто десять малюків.